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للمرة الثانية.. زلزال يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:24
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أفاد الفرع المحلي لخدمة فيزياء الأرض التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي برصده زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر.
 
وأوضحت الخدمة في بيان لها، فجر الخميس، أن الزلزال وقع على عمق 39 كيلومترا، وكانت بؤرته على بعد 120 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، المركز الإداري للإقليم والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف شخص.
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وأشارت مصادر في القسم المحلي لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس" إلى أن سكان بتروبافلوفسك كامتشاتسكي واثنتين من المناطق الإدارية القريبة منها شعروا بالهزات.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات أو أي دمار بنتيجة الزلزال.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بقوة 7 على مقياس ريختر يوم 17 آب الجاري، وثوران بركان شيفيلوتش في شبه الجزيرة في اليوم التالي. (روسيا اليوم)

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