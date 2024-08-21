Advertisement

عربي-دولي

بعد تعثر المفاوضات.. بايدن لنتنياهو: اتفاق غزة "ضرورة ملحّة"

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1237353-638599051672428307.jpg
Doc-P-1237353-638599051672428307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تعثّر محادثات الهدنة، حث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، للتوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض .
Advertisement

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن "الرئيس شدّد على الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وناقش المحادثات المرتقبة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".

جاء الاتصال بعد زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط انتهت يوم الثلاثاء الماضي دون التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ويخطط المفاوضون الذين يعملون جاهدين منذ أشهر من أجل إبرام الاتفاق لعقد لقاء جديد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال "شدد الرئيس على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، وناقشا المحادثات المقبلة في القاهرة الرامية لإزالة أي عقبات متبقية".

وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا الجهود الأميركية لدعم إسرائيل في وجه "كل التهديدات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها حماس وحزب الله والحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري الدفاعي الأميركي المستمر". (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:52 | 2024-08-22
00:38 | 2024-08-22
00:38 | 2024-08-22
00:29 | 2024-08-22
00:27 | 2024-08-22
00:22 | 2024-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24