بعد تعثر المفاوضات.. بايدن لنتنياهو: اتفاق غزة "ضرورة ملحّة"

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مع تعثّر محادثات الهدنة، حث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، للتوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة حماس في غزة، وفق ما أعلن البيت الأبيض .وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن "الرئيس شدّد على الضرورة الملحّة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وناقش المحادثات المرتقبة في القاهرة لإزالة أي عقبات متبقية".جاء الاتصال بعد زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط انتهت يوم الثلاثاء الماضي دون التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".ويخطط المفاوضون الذين يعملون جاهدين منذ أشهر من أجل إبرام الاتفاق لعقد لقاء جديد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.وقال البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال "شدد الرئيس على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، وناقشا المحادثات المقبلة في القاهرة الرامية لإزالة أي عقبات متبقية".وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو ناقشا أيضا الجهود الأميركية لدعم إسرائيل في وجه "كل التهديدات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها حماس وحزب الله والحوثيين، بما في ذلك الانتشار العسكري الدفاعي الأميركي المستمر". (سكاي نيوز)