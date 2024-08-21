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عربي-دولي

"ببالغ السرية" كييف أعدت هجومها على كورسك.. هذا ما كشفه المستشار الألماني

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:37
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا أعدت هجومها على منطقة كورسك الروسية "بشكل بالغ السرية"، مشيرا إلى أن بلاده ترصد تطور الهجوم "بعناية".

وصرح شولتس للصحافيين خلال زيارته مولدوفا المجاورة لأوكرانيا أن "كييف أعدت عمليتها العسكرية في منطقة كورسك بشكل بالغ السرية، ومن دون أن تتسرب عنه أي معلومات"، وفق فرانس برس.
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"محدودة جداً"

كما أضاف: "نتابع تالياً من قرب تطور الوضع"، لافتاً إلى أن الأمر قد يكون "عملية محدودة جداً على صعيد المساحة والوقت".

فيما كرر أن ألمانيا، ثاني مساهم في تقديم المساعدة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة، "ستواصل دعم مقاومة كييف" للعملية العسكرية الروسية، رغم المشاريع الهادفة إلى تقليص موازنة العام المقبل.

هجوم غير مسبوق
يذكر أنه بعد عامين ونصف العام من اندلاع الحرب، شنت أوكرانيا هجوماً غير مسبوق عبر الحدود بمنطقة كورسك الروسية في السادس من آب ، مؤكدة السيطرة على عشرات البلدات، ما دفع آلاف السكان الروس إلى مغادرة مساكنهم. (العربية)


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