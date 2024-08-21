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عربي-دولي

قبيل توقيع وقف اطلاق النار.. هذا ما يطالب به السنوار

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:29
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أكد مسؤول مصري كبير، في حوار مع نظرائه الأميركيين، على شرط حاسم إذا تم التوصل إلى اتفاق وعودة الرهائن، وهو "إصرار يحيى السنوار على ضمانات لسلامته وحياته" كأن تلتزم إسرائيل بالامتناع عن اغتياله بعد الاتفاق، وفقاً لما ورد بتقرير عن المفاوضات نشره موقع Ynet التابع باللغة الإنجليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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ونقلت الصحيفة التي لم تكشف في تقريرها مساء أمس الأربعاء عن اسم مصدرها المصري، وهو المسؤول الذي أوضح بأن السنوار "يسلم رسائل موجزة لا لبس فيها، ويدرك أنها ستمر عبر كثير من الأيدي الفلسطينية والأميركية والمصرية لتصل بنهاية المطاف إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين"، طبقاً لتعبيرها بالتقرير الوارد فيه أيضاً أن شعوراً ملموساً بالتشاؤم ساد الأربعاء في أروقة الحكومة المصرية، بعد مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مرافق مراقبة تحت الأرض
كما ذكرت الصحيفة أن مطلعين مصريين على المفاوضات ذكروا أن بلينكن نقل إلى الرئيس السيسي ووزير خارجيته رسالة واضحة: من وجهة نظر الولايات المتحدة، بأن الجولة الحالية من المحادثات هي آخر مشاركة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بعد أن كانت الحاجة الملحة واضحة بأن التوصل لاتفاق قاطع أمر بالغ الأهمية، ويجب على الرعاة (مصر وقطر) إقناع حماس وإسرائيل بتبني الاقتراح الأميركي من دون إضافة تعقيدات.
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