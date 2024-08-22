كلينتون يهاجم ترامب ويسخر منه: أنا أصغر سنا منه





وكان العمر عبئًا على الديمقراطيين عندما كان الرئيس بايدن مرشحا والآن، أصبح ميزة لديهم ضد ترامب.

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وفي خطاب يفتقر بشكل ملحوظ إلى القوة الشبابية لخطاباته في المؤتمرات السابقة، أشار كلينتون إلى أنه بلغ مؤخرًا 78 عامًا، لكن "ما زلت أصغر سنًا من دونالد ترامب وتوقع أن يكون هذا الخطاب هو الأخير له في المؤتمرات الوطنية الديموقراطية. تفاخر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بأنه "ما زال أصغر سنًا" من الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أكثر من ثلاثة عقود من فوزه بالبيت الأبيض في خطابه أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.وكان العمر عبئًا على الديمقراطيين عندما كان الرئيس بايدن مرشحا والآن، أصبح ميزة لديهم ضد ترامب.وفي خطاب يفتقر بشكل ملحوظ إلى القوة الشبابية لخطاباته في المؤتمرات السابقة، أشار كلينتون إلى أنه بلغ مؤخرًا 78 عامًا، لكن "ما زلت أصغر سنًا من دونالد ترامب وتوقع أن يكون هذا الخطاب هو الأخير له في المؤتمرات الوطنية الديموقراطية.

وقال كلينتون"كامالا هاريس هي المرشحة الوحيدة في هذا السباق التي لديها الرؤية والخبرة والمزاج والإرادة، ونعم الفرحة الشديدة لإنجاز شيء ما".

واستهدف الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري، قائلاً، "الآن، كيف يستخدم دونالد ترامب صوته؟ إنه يتحدث في الغالب عن نفسه. وفي المرة القادمة التي تسمعه فيها، لا تحسب الأكاذيب - احسب الأنا".



وقال كلينتون مازحًا: "ترامب مثل أحد هؤلاء المغنين الذين يبدأون قبل أن يصعدوا على المسرح ... بالغناء، أنا، أنا، أنا، أنا، أنا".