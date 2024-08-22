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عربي-دولي

موسكو تتصدى لمسيّرات اوكرانية وتحبط تسللا في هذه المقاطعة

Lebanon 24
22-08-2024 | 00:38
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أكد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم أوكراني بخمس طائرات مسيرة غربي المقاطعة.

وأكد غولوبيف، في بيان نشره عبر تطبيق تلغرام، أن الهجوم بالمسيرات الذي استهدف غربي روستوف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في المنشآت، وفقًا للبيانات الأولية.
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وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي للطائرات المسيرة بنجاح، مشيرًا إلى أن الوضع تحت السيطرة دون وقوع أي خسائر.

إحباط محاولة تسلل في بريانسك
من جهة أخرى، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المقاطعة.

وكتب بوغوماز على منصة تلغرام: "في 21 آب، أُحبطت محاولة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية اختراق أراضي روسيا في ضاحية كليموفسكي في مقاطعة بريانسك".

وأوضح أنه "خلال المعركة، أُحبطت قوات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية محاولة اختراق، ووُجهت ضربات بالنيران للعدو".

وأضاف أن الوضع في نقطة الاشتباك بات الآن مستقرًا وتحت سيطرة المقر العملياتي بمقاطعة بريانسك.(سكاي نيوز)



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