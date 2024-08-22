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عربي-دولي

عبر معبر "أدري"... الإمارات ترحب بعبور أول دفعة من المساعدات إلى السودان

Lebanon 24
22-08-2024 | 02:36
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، من خلال معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد.

وأكدت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، في تغريدة نشرت على حسابها في منصة "إكس" أن هذه الإمدادات ضرورية لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الحاسمة.
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 وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد.

ورحبت الأطراف الدولية والإقليمية السبع المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا لحل الأزمة السودانية بالخطوة. (سكاي نيوز)
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