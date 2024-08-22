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عربي-دولي
قتلى وجرحى في انفجار مصنع للأدوية بالهند
Lebanon 24
22-08-2024
|
03:02
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار مصنع أدوية بولاية أندرا براديش جنوب الهند، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس.
وقال ضابط الشرطة إم. ديبيكا إن 40 آخرين أصيبوا في انفجار المفاعل الكيميائي للمصنع الكائن بولاية أندرا براديش يوم الأربعاء، ونقلوا إلى المستشفى وكانت حالات بعضهم حرجة.
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وذكرت وكالة الأنباء "برس تراست أوف إنديا" أن جلود معظم العمال تقشرت واحترقت، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
ويشتبه مسؤولون في أن ماسا كهربائيا تسبب في الحريق، وأمرت سلطات الولاية بإجراء تحقيق.
ووقع الانفجار في مصنع شركة إسينتيا بمنطقة أناكابالي على بعد حوالي 350 كيلومترا إلى شمال شرقي مدينة أمارافاتي، عاصمة ولاية أندرا براديش.
وتصنع الشركة، التي شيدت قبل 5 سنوات، مواد كيميائية وسيطة، ومكونات صيدلانية نشطة.
ومع انتشار خبر الانفجار، هرع المئات من أقرباء العمال إلى المصنع لمعرفة ما حدث لذويهم، حيث يعمل به حوالي 380 موظفا بنظام دوامين، ونجا كثير من العمال لأنهم كانوا في فترة استراحة الغداء عندما بدأ الانفجار ونشب الحريق.
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