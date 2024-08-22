الأمم المتحدة: إسرائيل ضاعفت عمليات الهدم في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول







وحسب تقرير للمكتب، فإنه منذ 7 تشرين الاول 2023، كان هناك أكثر من 1175 حالة تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمباني المملوكة للفلسطينيين.

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وأشار إلى أن عمليات الهدم تلك أدت إلى تهجير 3100 فلسطيني، من بينهم 1375 طفلا، وهو ما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم 7 تشرين الاول، مبينا أنه هجر أكثر من نصف هؤلاء المهجرين (1208 أشخاص) خلال العمليات العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما، و42% (1001 شخص) بسبب الافتقار إلى رخص البناء، و7% (159 شخصا) بسبب عمليات الهدم العقابي. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل ضاعفت وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الاول 2023.وحسب تقرير للمكتب، فإنه منذ 7 تشرين الاول 2023، كان هناك أكثر من 1175 حالة تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمباني المملوكة للفلسطينيين.وأشار إلى أن عمليات الهدم تلك أدت إلى تهجير 3100 فلسطيني، من بينهم 1375 طفلا، وهو ما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم 7 تشرين الاول، مبينا أنه هجر أكثر من نصف هؤلاء المهجرين (1208 أشخاص) خلال العمليات العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما، و42% (1001 شخص) بسبب الافتقار إلى رخص البناء، و7% (159 شخصا) بسبب عمليات الهدم العقابي.

وتشمل عمليات الهدم التي نفذت بعد 7 تشرين الاول حوالي 500 منشأة مأهولة و100 مبنى سكني غير مأهول وأكثر من 300 منشأة زراعية.

وطال الهدم أيضا أكثر من 100 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و200 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، ونحو 100 منشأة من منشآت البنية التحتية وغيرها من المباني.





من جهته، قال مركز معلومات فلسطين (معطى) إن "الاحتلال الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ 7 تشرين الاول الماضي منها 252 في مدينة القدس"، مبينا أن " سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازل عشرات العائلات الفلسطينية، وفرضت سلسلة من العقوبات على آخرين، بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد إسرائيل". (روسيا اليوم)