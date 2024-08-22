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عربي-دولي

في اليوم 321.. كم بلغت حصيلة الحرب على غزة؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 08:13
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 40265 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع وأحصت بين من نقل إلى المستشفيات "42 شهيدًا و163 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الخميس.
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وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عدد الجرحى الإجمالي في قطاع غزة بلغ 93144 إصابة منذ السابع من تشرين الأول.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واليوم الخميس، قتل وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة.
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