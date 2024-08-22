من أجل زيارة غزة.. هل وافقت إسرائيل على طلب عبّاس؟

تقدّمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى إسرائيل للسماح للرئيس محمود عباس بزيارة قطاع غزة، إلا أن تل أبيب لم ترّد على هذا الطلب حتى الآن، بحسب مصادر تابعة لـ"سكاي نيوز عربية".

وأضافت المصادر أنَّ السلّطة الفلسطينية دعت كل من إسرائيل والولايات المتحدة إلى عدم عرقلة زيارة عباس وتأمين مسارها.

كما تضمنت الرسالة طلباً بإجراء انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإيقاف فوري للأعمال العسكرية في المنطقة.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر إسرائيلية غير رسمية، أن إسرائيل لن توافق على زيارة عباس إلى قطاع غزة.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، مساء الأربعاء، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة للتحضير للزيارة المرتقبة إلى قطاع غزة.