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عربي-دولي

عملية إسرائيلية استغرقت 14 ساعة لاستهداف 3 مطلوبين.. إليكم ما حصل في طولكرم (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:20
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أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس أنّه "بعد عملية استغرقت 14 ساعة في منطقة طولكرم في لواء مناشيه، تم استهداف ثلاثة مسلحين في غارة جوية، وتم تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات.

وزعم أنّه في إطار العملية، تمكنت وحدة سييرت حاروف بتوجيه من الشاباك بتدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات، بينما دمرت وحدة دوفدفان شقة مطلوبين واعتقلت مطلوب. 

وأضاف:" كما قامت القوات بتدمير عبوات ناسفة كانت مزروعة على الطرقات بهدف استهداف قواتنا".
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