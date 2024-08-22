عملية إسرائيلية استغرقت 14 ساعة لاستهداف 3 مطلوبين.. إليكم ما حصل في طولكرم (فيديو)

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على أكس أنّه "بعد عملية استغرقت 14 ساعة في منطقة طولكرم في لواء مناشيه، تم استهداف ثلاثة مسلحين في غارة جوية، وتم تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات.



وزعم أنّه في إطار العملية، تمكنت وحدة سييرت حاروف بتوجيه من الشاباك بتدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات، بينما دمرت وحدة دوفدفان شقة مطلوبين واعتقلت مطلوب.



وأضاف:" كما قامت القوات بتدمير عبوات ناسفة كانت مزروعة على الطرقات بهدف استهداف قواتنا".

#عاجل 🔴 بعد عملية استغرقت 14 ساعة في منطقة #طولكرم في لواء مناشيه، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في غارة جوية، وتم تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات؛ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود اعتقلوا خلال الأسبوع أكثر من 40 مطلوبًا في منطقة القيادة الوسطى.



⭕️ أكملت اليوم قوات… pic.twitter.com/hDqp6EtbIS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024 Advertisement