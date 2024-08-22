عملية إسرائيلية استغرقت 14 ساعة لاستهداف 3 مطلوبين.. إليكم ما حصل في طولكرم (فيديو)

#عاجل 🔴 بعد عملية استغرقت 14 ساعة في منطقة #طولكرم في لواء مناشيه، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في غارة جوية، وتم تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات؛ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود اعتقلوا خلال الأسبوع أكثر من 40 مطلوبًا في منطقة القيادة الوسطى.
⭕️ أكملت اليوم قوات… pic.twitter.com/hDqp6EtbIS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024
#عاجل 🔴 بعد عملية استغرقت 14 ساعة في منطقة #طولكرم في لواء مناشيه، تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في غارة جوية، وتم تدمير ورشتين لتصنيع المتفجرات؛ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود اعتقلوا خلال الأسبوع أكثر من 40 مطلوبًا في منطقة القيادة الوسطى.
⭕️ أكملت اليوم قوات… pic.twitter.com/hDqp6EtbIS