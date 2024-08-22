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أونروا: إسرائيل أجبرت 250 ألف غزي على النزوح قسرا

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:51
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، أن إسرائيل أجبرت 250 ألف فلسطيني بقطاع غزة على النزوح قسرا خلال آب الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.
وقالت الأونروا، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة خلال أب وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب في نزوح قسري لنحو 250 ألف شخص".
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وحذرت الوكالة الأممية من أن "سكان غزة باتوا عالقين في دوامة نزوح قسري متكرر حيث تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب". (الاناضول)
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