جولة جديدة من مفاوضات الهدنة تنطلق في القاهرة: هل تقترب لحظة الحسم؟

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قالت مصادر إسرائيلية اليوم الخميس، إن وفداً إسرائيلياً يتقدمه رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشاباك، رونين بار غادر إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن برنياع ورونين بار وصلا إلى القاهرة اليوم الخميس للانضمام إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، لمواصلة محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.وبحسب الصحيفة، فإن الوفد الإسرائيلي سيعقد قمة تفاوض مصغرة لمحاولة حل الخلافات مع مصر حول محور فيلادلفيا ورفح الحدودية.وأضافت المصادر، أن الوفد سيناقش أيضاً مسألة رفض القاهرة التواجد الإسرائيلي على طول حدود رفح.وقال مصدران أمنيان مصريان، إن وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل بدآ جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة اليوم الخميس، بهدف حل الخلافات حول مقترح لهدنة في قطاع غزة.