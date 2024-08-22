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عربي-دولي

الجيش الأردني احبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

Lebanon 24
22-08-2024 | 14:40
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أعلن الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، عن  "إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا مساء أمس".  
وجاء في البيان: "إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
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 وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة".
(الوكالة الوطنية)
 
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