مصر ترفض المُقترح الإسرائيلي.. صحيفة أميركية تكشف التفاصيل!

رفضت مصر، يوم الأربعاء، المقترح الإسرائيلي الذي ينص على إنشاء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأفادت الصحيفة، بأن القاهرة رفضت أيضًا مقترحًا أميركيًا بإنشاء برجين فقط على المحور نفسه.

في هذا السياق، تعتزم واشنطن عقد قمة إقليمية يوم الأحد المقبل مع الأطراف المعنية للتفاوض حول قضايا تتعلق بعودة المحتجزين في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تُعقد مباحثات في القاهرة خلال الساعات القادمة بين ممثلي إسرائيل ومصر والولايات المتحدة لبحث قضايا محور فيلادلفيا ومعبر رفح، والتهدئة.

وقد كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الخلافات تدور حول عودة النازحين، وشكل انسحاب القوات الإسرائيلية من نيتستاريم وفيلادلفيا، وتشغيل معبر رفح، وطبيعة الأسرى المفرج عنهم من كلا الجانبين.

وأكدت المصادر أن مصر مصممة على انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وتمنع أي تواجد إسرائيلي مستقبلي في هذه المناطق.

يُذكر أن مصر وقطر والولايات المتحدة كانت قد أصدرت بيانًا ثلاثيًا يدعو إلى إنهاء أزمة غزة في أقرب وقت ممكن.

وجاء في البيان الذي وقعته الدول الثلاث أن "الوقت قد حان لوضع حد فوري لمعاناة شعب غزة المستمرة، وكذلك معاناة الأسرى وعائلاتهم"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأضاف البيان: "لقد عملنا جميعًا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار الاتفاق المطروح حاليًا، حيث لا يتبقى سوى تحديد التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ". (العربية)