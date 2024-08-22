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هاريس تقبل ترشيح حزبها وتهاجم ترامب: سيستخدم سلطاته لخدمة نفسه

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:07
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أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت هاريس وسط هتافات في ختام المؤتمر الوطني للحزب: "نيابة عن كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة على وجه الأرض، أقبل ترشيحكم لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
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أضافت:" أنا والرئيس بايدن نواصل جهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين".
 
ووعدت هاريس بتقديم المشاريع ، قائلة:" سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأميركيين".
 
وتعهدت هاريس أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية، متهمة ترامب بأنه سيستخدم سلطاته لخدمة نفسه.
 
وأكملت:" لن أتردد في حماية أمن الولايات المتحدة وعلينا الوقوف في وجه الطغيان".
 
وعن الحرب في غزة، قالت:" حان الوقت لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وسندافع عن أمن إسرائيل"، لافتة إلى أنّ ما شهدته غزة خلال الأشهر الماضية مفجع".
 
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