هاريس تقبل ترشيح حزبها وتهاجم ترامب: سيستخدم سلطاته لخدمة نفسه

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، يوم الجمعة، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت هاريس وسط هتافات في ختام المؤتمر الوطني للحزب: "نيابة عن كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة على وجه الأرض، أقبل ترشيحكم لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

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أضافت:" أنا والرئيس بايدن نواصل جهودنا لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين".

ووعدت هاريس بتقديم المشاريع ، قائلة:" سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأميركيين".

وتعهدت هاريس أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية، متهمة ترامب بأنه سيستخدم سلطاته لخدمة نفسه.

وأكملت:" لن أتردد في حماية أمن الولايات المتحدة وعلينا الوقوف في وجه الطغيان".

وعن الحرب في غزة، قالت:" حان الوقت لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وسندافع عن أمن إسرائيل"، لافتة إلى أنّ ما شهدته غزة خلال الأشهر الماضية مفجع".