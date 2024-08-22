توتر في كربلاء.. اندلاع اشتباك مسلّح بين الجيش العراقي والحشد الشعبي (فيديو)

كربلاء : ٣ عجلات لمجموعة تدعى جند الامام تابعة للفصائل تتشاجر مع قوة من الجيش في كربلاء وتطلق العيارات في الهواء والاجهزة الأمنية تعتقل ٦ منهم .
سببو الرعب للزوار و اصحاب المواكب و الخوف من الاطلاقات النارية ..#العراق pic.twitter.com/nZxWkqwDy5
— the truth الحقيقة (@absolute9right) August 22, 2024
كربلاء : ٣ عجلات لمجموعة تدعى جند الامام تابعة للفصائل تتشاجر مع قوة من الجيش في كربلاء وتطلق العيارات في الهواء والاجهزة الأمنية تعتقل ٦ منهم .
سببو الرعب للزوار و اصحاب المواكب و الخوف من الاطلاقات النارية ..#العراق pic.twitter.com/nZxWkqwDy5