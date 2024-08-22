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عربي-دولي

توتر في كربلاء.. اندلاع اشتباك مسلّح بين الجيش العراقي والحشد الشعبي (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:16
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اندلع اشتباك مسلح، في كربلاء، بين عناصر من الجيش العراقي وأفراد فصيل مسلح ينتمي إلى "الحشد الشعبي".

ووقع تبادل إطلاق النار وسط جمع كبير من الأشخاص قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى إثره تم اعتقال ستة من أفراد "الحشد الشعبي" المتورطين بالحادث.

وأوضح مسؤول في الداخلية لوكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع في كربلاء على بعد خمسة كيلومترات من المدينة القديمة.

واندلع الاشتباك عندما حاولت أربع مركبات من الحشد عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات، بحسب مسؤول وزارة الداخلية.

ومنع الجنود الآليات من المرور، وأطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات. (سكاي نيوز)
 
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