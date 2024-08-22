توتر في كربلاء.. اندلاع اشتباك مسلّح بين الجيش العراقي والحشد الشعبي (فيديو)

اندلع اشتباك مسلح، في كربلاء، بين عناصر من الجيش العراقي وأفراد فصيل مسلح ينتمي إلى "الحشد الشعبي".



ووقع تبادل إطلاق النار وسط جمع كبير من الأشخاص قرب حاجز تفتيش تابع للجيش، وعلى إثره تم اعتقال ستة من أفراد "الحشد الشعبي" المتورطين بالحادث.



وأوضح مسؤول في الداخلية لوكالة "فرانس برس" أن الحادث وقع في كربلاء على بعد خمسة كيلومترات من المدينة القديمة.



واندلع الاشتباك عندما حاولت أربع مركبات من الحشد عبور حاجز تفتيش للجيش، على طريق مخصص للمشاة ومغلق أمام حركة السيارات، بحسب مسؤول وزارة الداخلية.



ومنع الجنود الآليات من المرور، وأطلق الطرفان النار في الهواء، بحسب المصدر نفسه، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات. (سكاي نيوز)

كربلاء : ٣ عجلات لمجموعة تدعى جند الامام تابعة للفصائل تتشاجر مع قوة من الجيش في كربلاء وتطلق العيارات في الهواء والاجهزة الأمنية تعتقل ٦ منهم .

سببو الرعب للزوار و اصحاب المواكب و الخوف من الاطلاقات النارية ..#العراق pic.twitter.com/nZxWkqwDy5 — the truth الحقيقة (@absolute9right) August 22, 2024 Advertisement