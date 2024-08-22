في أوّل تعليق له على خطاب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، قال الرئيس الأميركي السابق ومرشّح الحزب الجمهوريّ للإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة دونالد ترامب إنّ "هاريس تسببت في هجوم 7 تشرين الأوّل، وأنا جعلت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها لـ"حزب الله".

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وأضاف ترامب على موقع "تروث سوشيل" أنّ "هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس".

وأشار إلى أنّ "هناك 60 مليون في أميركا في فقر لم تتحدث عنهم هاريس".

وتابع: "هاريس أعلنت أنّها ستمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين لكونها ماركسية راديكالية".

وقال ترامب: "هاريس ستقودنا لحرب عالمية ثالثة نووية". (رصد لبنان 24)