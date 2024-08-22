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بشكل مُفاجئ.. ترامب يقطع مقابلة تلفزيونية ويركب سيارته محاطًا بعملاء الخدمة السرية

Lebanon 24
22-08-2024 | 23:26
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بشكل مُفاجئ، أنهى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فجأة مقابلة بالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية في ولاية أريزونا، أمس الخميس، قائلا "نحن في خطر" في ظل فشل السلطات في تلك الولاية في العثور على رجل هدد بقتله.
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يأتي ذلك فيما أفادت سلطات ولاية أريزونا فيما بعد بأنها ألقت القبض على شخص هدد بقتل الرئيس السابق.

ولم تتمكن مراسلة NewsNation، علي برادلي، نقلاً عن "الوضع" في جنوب أريزونا، من إنهاء سؤالها قبل أن يقاطع ترامب الأمور.

وقال "هل يمكنني أن أقول لك شيئا؟".. "نحن في خطر إذا كنا نتحدث هنا، لذلك دعونا لا نتحدث بعد الآن. لا، أعرف، لكنهم لا يريدونني أن أبقى هنا. إنهم لا يريدون منك البقاء هنا أيضًا".

ثم ركب ترامب سيارته محاطًا بعملاء الخدمة السرية.

علاقة ترامب مع روبرت إف كينيدي الابن
وركزت معظم مقابلة برادلي على علاقة ترامب مع روبرت إف كينيدي الابن، الذي ورد أنه ينسحب من السباق ويؤيد الرئيس السابق. ويبدو أيضًا أن كينيدي يسعى للحصول على وعد بمنصب وزاري إذا تم انتخاب ترامب.

وفي المقابلة القصيرة، ذكر ترامب أنه وكينيدي "لم يتحدثا عن الأمر بعد"، لكنه لم يستبعد ذلك.
"سنرى. أكن له احترامًا كبيرًا وأعتقد أنه يكن احترامًا كبيرًا لي. لقد اكتشفت هذا للتو كأخبار عاجلة، وكما تعلم، كانت لدينا علاقة جيدة لفترة طويلة". وقال ترامب: "إذا كان يدعمني، فسوف يشرفني ذلك".

"أنا أحترمه كثيرًا. إنه رجل ذكي. مختلف قليلا، ولكنه ذكي جدا. وسنقبل دعمه".

فعاليات انتخابية في أريزونا
ومن المقرر أن يعقد كينيدي وترامب فعاليات انتخابية في أريزونا اليوم الجمعة، بفارق حوالي 30 دقيقة.

وعندما سئل عما إذا كانوا سيجتمعون في نفس السيناريو، لم يكشف ترامب عن الكثير.

وقال "سنرى ما سيحدث".(العربية)



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