29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. أميركا تعلن تدمير 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين
Lebanon 24
23-08-2024
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
دمرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.
وقالت "سنتكوم" في بيان أصدرته فجر الجمعة: "بتاريخ 22 آب، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) بنجاح طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وطائرة بدون طيار واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
Advertisement
وأشار البيان إلى أنه "قد تم تحديد أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا واضحا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذلك تم تنفيذ هذا الإجراء".
وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا بالنسبة للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.
وأمس الخميس أعلنت الحوثيون، استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
Lebanon 24
بعد ان شعر بها اللبنانيون... اليكم ما كشفه المركز الوطني للجيوفيزياء عن الهزة
11:41 | 2024-08-22
22/08/2024 11:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت صبية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء فخمة (صور)
Lebanon 24
أصبحت صبية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بأجواء فخمة (صور)
04:09 | 2024-08-22
22/08/2024 04:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
Lebanon 24
قبل قليل... هزة أرضية شعر بها اللبنانيّون
10:48 | 2024-08-22
22/08/2024 10:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
Lebanon 24
فريق "تنكر" و"مخبر" من غزة عمره 19 عاماً.. صحيفة تكشف تفاصيل عملية "اغتيال محمد الضيف"
09:13 | 2024-08-22
22/08/2024 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي "مفتوح".. هل يدشّن مرحلة جديدة من المواجهات؟
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي "مفتوح".. هل يدشّن مرحلة جديدة من المواجهات؟
06:00 | 2024-08-22
22/08/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-08-23
تقرير لـ"Middle East Eye": لماذا لم تردّ إيران و"حزب الله" حتّى الآن على الاغتيالات الإسرائيلية؟
03:28 | 2024-08-23
مودي يصل إلى أوكرانيا
03:23 | 2024-08-23
أوّل تعليق... ماذا قال الجيش الإسرائيليّ بعد استهداف "حزب الله" لقاعدة ميرون؟
03:15 | 2024-08-23
هكذا تحدّثت أوساط "حزب الله" عن السنوار
03:14 | 2024-08-23
سئمنا الانتظار.. الفلسطينيون يسعون لإنهاء احتلال أراضيهم
02:59 | 2024-08-23
العثور على أكبر ماسة منذ أكثر من 100 سنة... ما هو وزنها؟
فيديو
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
23/08/2024 10:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
23/08/2024 10:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
23/08/2024 10:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24