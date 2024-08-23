خلال الـ 24 ساعة الماضية.. أميركا تعلن تدمير 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين

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دمرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.وقالت "سنتكوم" في بيان أصدرته فجر الجمعة: "بتاريخ 22 آب، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) بنجاح طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وطائرة بدون طيار واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأشار البيان إلى أنه "قد تم تحديد أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا واضحا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذلك تم تنفيذ هذا الإجراء".وأضاف "‏تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا ‏بالنسبة للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.وأمس الخميس أعلنت الحوثيون، استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن". (روسيا اليوم)