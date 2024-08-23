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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. أميركا تعلن تدمير 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:16
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دمرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.

وقالت "سنتكوم" في بيان أصدرته فجر الجمعة: "بتاريخ 22 آب، دمرت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) بنجاح طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وطائرة بدون طيار واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
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وأشار البيان إلى أنه "قد تم تحديد أن هذه الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا واضحا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذلك تم تنفيذ هذا الإجراء".

وأضاف "‏تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا ‏بالنسبة للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وأمس الخميس أعلنت الحوثيون، استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن". (روسيا اليوم)

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