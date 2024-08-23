بعد استهدافهم ناقلة نفط.. البنتاغون يتهم الحوثيين بالتسبب بـ "كارثة بيئية" بالبحر الأحمر

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية، الحوثيين، بخلق "كارثة بيئية" في البحر الأحمر، بعد استهدافهم ناقلة نفط وإشعال النيران فيها وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام.



وقالت نائبة السكرتير الصحافي للبنتاغون سابرينا سينغ، إن هجوم الحوثيين على السفينة التجارية المملوكة لليونان "سونيون" يوم الأربعاء، يهدد بـ "كارثة" على مقربة من اليمن.

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كما انتقدت دوافع الحوثيين في الهجوم، وقالت: "ما الذي يحققه هذا بالضبط؟ قالوا إنهم يشنون هذه الهجمات لمساعدة شعب غزة، ولست متأكدة من كيفية مساعدة ذلك لأي شخص في غزة".



وكان هجوم الحوثيين على "سونيون" أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده، لكنه أدى أيضا إلى فشل المحرك، مما أجبر الطاقم على الإخلاء إلى جيبوتي.



وقالت العملية العسكرية البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر في منشور على منصة "X" إن السفينة "سونيون" التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام تمثل الآن "خطرا ملاحيا وبيئيا".



وقال الحوثيون في بيان الخميس إن السفينة "سونيون" دخلت إسرائيل، منتهكة قرار حظر دخول الموانئ الإسرائيلية، الذي أصدروه.



ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وأنهم "لن يتوقفوا حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة". (روسيا اليوم)