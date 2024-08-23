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عربي-دولي

روسيا تُحذّر مواطنيها الموجودين في دولة آسيويّة... ما السبب؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 02:50
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دعت السفارة الروسية لدى إندونيسيا اليوم الجمعة المواطنين الروس الموجودين في البلاد إلى توخي الحذر في ظل الاحتجاجات المستمرة في العاصمة جاكرتا.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في جاكرتا أمس الخميس بعد أن تجمع عشرات الآلاف للاحتجاج على محاولات تعديل قانون الانتخابات في البلاد.
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وقالت السفارة الروسية عبر "تلغرام" مخاطبة الروس الموجودين في جاكرتا: "بسبب التظاهرات الحاشدة، يرجى تجنب التجمعات الكبيرة في مناطق غاتوت سوبروتو وغيلورا وسينايان بالعاصمة، وكذلك بالقرب من مجمع البرلمان الإندونيسي".

وأضافت: "نحثكم على توخي الحذر واليقظة، وعدم مغادرة مكان إقامتكم قدر الإمكان". (روسيا اليوم)
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