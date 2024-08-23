فيديو لكامالا هاريس يُثير الجدل: "إنها دمية"!

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تعرضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، لموجة كبيرة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها خلال مؤتمر الحزب في شيكاغو.وظهرت هاريس وهي تقف على المسرح وتقول للحضور: "لنخلق مسارا يا جماعة.. شكرا لكم".وقد فسر البعض أن هاريس تطلب من الحضور الابتعاد عن شاشة الملقن حتى تتمكن من قراءة النص المحضر لها.وقد علق أحدهم قائلا: "وقال آخر: "كل شيء مكتوب من قبل الديمقراطيين، هل ترى شاشتها الكبيرة؟".