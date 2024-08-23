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عربي-دولي

فيديو لكامالا هاريس يُثير الجدل: "إنها دمية"!

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:22
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تعرضت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس، لموجة كبيرة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو لها خلال مؤتمر الحزب في شيكاغو.

وظهرت هاريس وهي تقف على المسرح وتقول للحضور: "لنخلق مسارا يا جماعة.. شكرا لكم".
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وقد فسر البعض أن هاريس تطلب من الحضور الابتعاد عن شاشة الملقن حتى تتمكن من قراءة النص المحضر لها.

وقد علق أحدهم قائلا: "وقال آخر: "كل شيء مكتوب من قبل الديمقراطيين، هل ترى شاشتها الكبيرة؟".
 
وعلق شخص آخر قائلا: "إنها لا تستطيع حتى أن تكلف نفسها عناء حفظ كلامها! إنها دمية". (روسيا اليوم)
 
 

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