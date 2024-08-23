Advertisement

عربي-دولي

الجيش والدعم السريع يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات

Lebanon 24
23-08-2024 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1238036-638600331136022825.jpg
Doc-P-1238036-638600331136022825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.
Advertisement
وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري في (إقليم) دارفور، وطريق الدبة التي تتيح الوصول الى الشمال والغرب من بورتسودان".
ورعت هذه المحادثات الولايات المتحدة مع السعودية وسويسرا، وشارك فيها الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:32 | 2024-08-23
15:29 | 2024-08-23
15:04 | 2024-08-23
15:00 | 2024-08-23
14:30 | 2024-08-23
14:28 | 2024-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24