صحيفة تكشف: حرب غزة أمام طريقين ونتانياهو ربما حسم اختياره

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تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن ملابسات ونتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت الأسبوع الجاري، فضلا عن التحركات الأخرى، سواء من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أو يحيى السنوار، زعيم حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.وترى الصحيفة أن السنوار يسعى لحرب إقليمية واسعة، بينما أنه يبدو أن من مصلحة نتانياهو الاستمرار في حرب استنزاف.وانتقدت الصحيفة الخطوات التي اتخذها نتانياهو، الأسبوع الجاري، وتحديدا على الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أنه طمس ذكرى السابع من أكتوبر، وحول الرهائن إلى قضية سياسية بعد إقناع أنصاره بأن السيطرة على طرق غزة الرئيسية ذات أهمية بالغة لإسرائيل، حتى على حساب حياة المزيد من الرهائن.وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك حديث طويل في إسرائيل عن أن الحرب في غزة وصلت إلى مفترق طرق، بين عقد صفقة رهائن صعبة ومتطلبة ستشمل أيضًا وقف إطلاق النار، وبين إمكانية وقوع حرب طويلة يمكن أن تتطور إلى صراع إقليمي أوسع.وترى أنه من المحتمل جدًا أن حكومة نتانياهو اتخذت هذا الأسبوع المضي في الاتجاه الثاني، موضحة أن ذلك حدث، كالمعتاد، دون إعلان صريح ودون أن تطلع الحكومة الجمهور الإسرائيلي على المستجدات.وذكرت أنه في اجتماع مع منتديين يمينيين، الثلاثاء، رفض نتانياهو توقعات الجمهور بأنه سيظهر مرونة وتقدمًا نحو اتفاق مع حماس.وأوضحت أن هذا الاجتماع انعقد بعد أربعة ايام فقط من اختتام اجتماع قطر الذي وصفته الولايات المتحدة بقمة الفرصة الأخيرة. وفي الوقت الحالي، يبدو أن زعيم حماس السياسي، السنوار، مهتم أكثر بإطالة الحرب على أمل المواجهة الإقليمية.أما بالنسبة للأميركيين، فذكرت الصحيفة أنه لا يمكنهم الاستمرار في التوسط بين الخصوم في الشرق الأوسط إلى الأبد، خاصة أنه قريبا سوف تركز الإدارة الأميركية كل طاقاتها نحو تحقيق النصر لنائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.ووفقا للصحيفة، انعقد لقاء أميركي إسرائيلي مصري في القاهرة، الخميس، في محاولة أخرى للتغلب على الأزمة في المفاوضات. وكان من الواضح أن واشنطن تأمل ألا يخرج الشرق الأوسط عن السيطرة تماما على الرغم من فشل المحادثات حتى الآن.وأشارت الصحيفة إلى أن القضية الفلسطينية ظلت حتى الخميس على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو رغم المظاهرات في الخارج.وترى "هآرتس" أنه بينما لم يتمكن نتانياهو من هزيمة حماس، إلا أنه بذل جهودا أخرى لطمس ذكرى الكارثة، وإلقاء معظم اللوم على المؤسسة الدفاعية، وجعل الرهائن قضية سياسية مثيرة للجدل، وإقناع أنصاره بأن السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم له أهمية بالغة للدولة، حتى على حساب حياة رهائن إضافيين.وأوضحت الصحيفة أن الإسرائيليين متعبون ومحطمون ومجهدون اقتصاديًا وفي بعض الحالات بسبب احتمال استدعائهم للخدمة الاحتياطية مرة أخرى. كما تراجعت طاقة الاحتجاجات في الشوارع، فمن لديه القوة لـ "ليلة شجاعة" أخرى، وهو الاسم الذي أُطلق على المظاهرات العفوية التي اندلعت بعد أن أعلن نتانياهو أنه سيقيل وزير الدفاع في أذار 2023، ما أجبر رئيس الوزراء على التراجع.ويعتقد بعض كتاب الأعمدة في صحيفة "هآرتس" أن نتانياهو عازم على جر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، حيث سيوجه البرنامج النووي الإيراني ضدها، وليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الاتجاه الذي يريده، لكن من الواضح أن حرب الاستنزاف تخدمه بشكل جيد للغاية. وسوف توفر العذر النهائي لعدم التحرك على جميع الجبهات، سواء فيما يتعلق بالانتخابات، أو محاكمته الجنائية، أو التحقيق في هجوم حماس في 7 تشرين الأول. (الحرة)