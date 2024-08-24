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ترامب يتهم هاريس: هي التي تسببت بهجوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
24-08-2024 | 00:40
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قام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتوجيه اتهامات جديدة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، قائلا إنها هي التي تسببت في هجوم 7 تشرين الأول الذي نفذته حماس على إسرائيل، مذكرا بأن إيران كانت مفلسة ولم يكن لديها المال لتمويل المجموعات المسلحة في المنطقة، في إشارة إلى تساهل إدارة الرئيس جو بايدن في تطبيق العقوبات على النظام الإيراني بعد استلامها الرئاسة.
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وقال عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد تسببت هاريس بالهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وكانت إيران مفلسة، ولم يكن لديها المال لإرساله إلى حزب الله".


وجاءت تصريحاته برفقة فيلم دعائي لحملته يذكر الناس بويلات الهجوم على إسرائيل من قبل حماس والحرب التي اندلعت بعد الهجوم والتي تسببت بمقتل واختطاف أبرياء بينهم أميركيون.

وكثفت حملة ترامب من هجماتها على المرشحة الديمقراطية بعد انتهاء المؤتمر الديمقراطي والذي ألقت فيه خطابا تعهدت فيه بهزيمة ترامب وعدم العودة إلى الوراء.

وفي تطور لافت، أعلن المرشح المستقل روبرت كينيدي تعليقه حملته للرئاسة وتأييده لترامب، وهو أمر يعتبره مراقبون ضربة كبيرة لجهود الديمقراطيين للاحتفاظ بالرئاسة.(العربية)

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