حرائق الغابات تودي بحياة شخصين وتؤثر على 30 مدينة في البرازيل

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قالت ولاية ساو باولو البرازيلية، السبت، إن شخصين لقيا حتفهما أثناء محاولتهما السيطرة على حريق، محذرة من أن حرائق الغابات تؤثر في 30 من مدنها أو تقترب منها.وأوضحت الحكومة في بيان أن اثنين من الموظفين في مصنع بمدينة أوروبيس لقيا حتفهما، الجمعة، أثناء مكافحة حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ولم تبلغ الحكومة حتى الآن عن وصول النيران مباشرة إلى مدينة ساو باولو، أكبر مدن أميركا اللاتينية من حيث عدد السكان والتي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة.