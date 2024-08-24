في ذكرى الاستقلال.. زيلينسكي: الحرب "عادت" الى روسيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا تريد "تدمير" أوكرانيا لكن الحرب "عادت إلى ديارها"، وذلك في خطاب بالفيديو في ذكرى استقلال أوكرانيا تم تسجيله كما قال في المنطقة الحدودية حيث شنت كييف هجومها المفاجئ في روسيا.وأضاف :أن أوكرانيا "تفاجِئ مرة أخرى" ، متوعدا بأن روسيا سوف "تعرف ما هو الانتقام".واعتبر أن روسيا بشنها الغزو في 2022 "كانت تسعى لشيء واحد: تدميرنا. وبدلا من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا. وما جلبه العدو إلى أرضنا عاد الآن إلى دياره"، على ما نقلت وكالة "فرانس برس".