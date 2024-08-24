آخر المعلومات.. ماذا كشفت إيران بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية؟

أعلنت طهران اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة، في التحقيقات حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

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وقال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، إن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال هنية، وهي أحدث معلومة تكشف السلطات الإيرانية النقاب عنها بشأن عملية الاغتيال والتي تتهم إسرائيل بتنفيذها وتتوعدها بالرد.وكان الحرس الثوري الإيراني، قال في البيان رقم 3 بشأن اغتيال هنية، إن العملية "جرت بتخطيط وتنفيذ العدوّ الإسرائيلي وبدعم من الادارة الأميركية المجرمة".وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدى برأس حربي يزن 7 كيلوغرامات تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة هنية وأدى إلى وقوع انفجار شديد".واختتم البيان: "نؤكد أن العدوّ الإسرائيلي سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين". (روسيا اليوم)