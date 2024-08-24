Advertisement

عربي-دولي

آخر المعلومات.. ماذا كشفت إيران بشأن عملية اغتيال إسماعيل هنية؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1238318-638601010108324320.jpg
Doc-P-1238318-638601010108324320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت طهران اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة، في التحقيقات حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
 
وقال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، إن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال هنية، وهي أحدث معلومة تكشف السلطات الإيرانية النقاب عنها بشأن عملية الاغتيال والتي تتهم إسرائيل بتنفيذها وتتوعدها بالرد.
Advertisement

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال في البيان رقم 3 بشأن اغتيال هنية، إن العملية "جرت بتخطيط وتنفيذ العدوّ الإسرائيلي وبدعم من الادارة الأميركية المجرمة".

وأضاف: "وفق التحقيقات، جرت هذه العملية الإرهابية بقذيفة قصيرة المدى برأس حربي يزن 7 كيلوغرامات تقريبا من خارج حدود مبنى إقامة هنية وأدى إلى وقوع انفجار شديد".

واختتم البيان: "نؤكد أن العدوّ الإسرائيلي سيتلقى العقاب الأليم والصعب في الزمان والمكان المناسبين". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-08-24
11:30 | 2024-08-24
11:07 | 2024-08-24
11:00 | 2024-08-24
10:49 | 2024-08-24
10:39 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24