بعد الهجوم على مهرجان.. ألمانيا تلاحق قاتلاً مروّعاً وهذا ما وصلت إليه في التحقيقات الأولية

بعد أن قُتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون، بينهم 4 بجروح خطرة جراء هجوم بسكين وقع مساء الجمعة خلال مهرجان في زولينغن بغرب ألمانيا، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت، أنه يجب القبض على منفذ عملية الطعن في مدينة زولينغن ومعاقبته بأسرع وقت.

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وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن العثور على السكين المستخدم في الجريمة على بعد 200 متر من موقع الطعن.



ولاحقا أقيم مؤتمر صحافي للمدعي العام والشرطة في زولينغن لتحديث المعلومات حول الاعتداء، حيث أعلنت الشرطة الألمانية أنها تبذل "كل ما بوسعها للتحقيق في هذه الجريمة"، وقالت: "ما زلنا نحاول فهم ما حصل، وحتى الآن ندعو المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم معلومات مفيدة بالتواصل معنا. نشر المعلومات على وسائل التواصل لا يكفي لتحديد واعتقال منفذ الاعتداء".



وواصلت: "عثرنا على عدد من السكاكين في محيط موقع الحادث، والآن نعمل على تحديد مدى ارتباطها بالاعتداء".



وأضافت: "ننفذ عمليات تفتيش واستجوابات في أنحاء ولاية شمال الراين فستفاليا"، موضحة أن " 4 من أصل 8 مصابين في حالة خطرة".



وتابعت: "اعتقلنا في الصباح مشتبها به عمره 15 عاما، ونحن الآن نحقق في إمكانية ارتباطه بالاعتداء، ونعتقد أن منفذ العملية ارتكبها منفردا، ولكننا نحقق في كل الاحتمالات".



ومن جانبه، قال المدعي العام خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الشرطة: "لم نحدد المشتبه به بعد، ولا الدوافع بعد، ولكن فرضية الإرهاب مطروحة".



وأشار المدعي العام إلى أن "اعتقال الفتى المشتبه به بعمر 15 عاما جاء بسبب رواية شاهد تحدث إلى الفتى المذكور".



ورفضت السلطات الألمانية كشف أي معلومات حول هوية الفتى المعتقل. (العربية)