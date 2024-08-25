استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب

أعلنت سلطات الطيران المدني في إسرائيل استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب، بعد تأخيرها صباح الأحد في ظل إعلان الجيش شن ضربات واسعة تستهدف حزب الله في جنوب لبنان.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز "استئناف العمل في مطار بن غوريون اعتبارًا من الساعة السابعة (04:00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط"، مشيرًا الى أن "الطائرات التي تم تحويلها الى مطارات أخرى ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".

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(lbc)