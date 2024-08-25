Advertisement

عربي-دولي

استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب

Lebanon 24
25-08-2024 | 02:00
A-
A+


Doc-P-1238625-638601732586075895.jpg
Doc-P-1238625-638601732586075895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت سلطات الطيران المدني في إسرائيل استئناف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب، بعد تأخيرها صباح الأحد في ظل إعلان الجيش شن ضربات واسعة تستهدف حزب الله في جنوب لبنان.
وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني روي شتاينمتز "استئناف العمل في مطار بن غوريون اعتبارًا من الساعة السابعة (04:00 ت غ)، بما يشمل الإقلاع والهبوط"، مشيرًا الى أن "الطائرات التي تم تحويلها الى مطارات أخرى ستعاود الإقلاع باتجاه بن غوريون".
Advertisement
(lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-08-25
04:00 | 2024-08-25
03:30 | 2024-08-25
02:51 | 2024-08-25
02:50 | 2024-08-25
02:37 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24