ألمانيا توقف مشتبها به في تنفيذ عملية طعن غرب البلاد.. "داعش" يتبنى

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عاشت ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية، يوماً عصيباً بعد مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح إثر هجوم بسكين، الجمعة، أثناء مهرجان في زولينغن غرب البلاد.وفي جديد التحقيقات، أعلنت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أن شاباً يبلغ من العمر 26 عاما سلم نفسه، مدعيا أنه وراء الهجوم.وقالت شرطة دوسلدورف في بيان، إن الرجل صرح بأنه مسؤول عن الهجوم، مضيفة أنه تم القبض عليه.كما أضافت أن تورط هذا الشخص في الجريمة يخضع حاليا للتحقيق المكثف.يذكر أن الهجوم كان في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.وذكرت صحيفة محلية أن السلطات طلبت من السكان مغادرة وسط المدينة، في حين تم تعليق المهرجان بشكل مؤقت.أتى ذلك بعدما سُمع صوت صفارات الإنذار حول وسط المدينة، كما حلقت مروحيات فوق المنطقة.وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، حيث قال إن منفذه أحد جنوده، زاعماً أنه "نصرة لأهالي غزة".إلا أن التنظيم لم يقدم أي دليل على ذلك، كما لم تتضح العلاقة بين المهاجم وداعش، رغم أن الحكومة الألمانية أعلنته "هجوماً إرهابياً". (العربية)