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عربي-دولي

تعليقا على التطورات على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية ترامب يحذر: نتجه إلى حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
25-08-2024 | 09:32
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حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الانزلاق إلى حرب عالمية، وذلك تعليقا على المواجهات التي شهدتها الحدود اللبنانية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، وسط تنامي المخاوف الدولية من توسع الصراع والحرب في قطاع غزة.
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وتساءل المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال، اليوم الأحد، "من يتفاوض نيابة عنا في الشرق الأوسط؟"، مضيفاً أن "القنابل تسقط في كل مكان!".

"جو النعسان على الشاطئ"

كما لم يفوت الفرصة للسخرية من الرئيس الحالي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية، كمالا هاريس، معتبراً أن كل تلك التوترات تجري بينما "جو النعسان نائم على شاطئ في كاليفورنيا، بعد أن نفاه الديمقراطيون بقسوة، فيما تتابع هاريس جولتها الانتخابية مع نائبها السيئ..".

وختم محذرا من أننا نتجه إلى حرب عالمية ثالثة.

أتى هذا التعليق بعدما أعلنت إسرائيل أنها استبقت "هجوماً كبيراً" كان مقررا فجر اليوم الأحد من قبل حزب الله، مضيفة أنها استهدفت مئات منصات إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني.

كما تعهدت بضرب كافة المناطق اللبنانية التي تشكل تهديداً لمواطنيها، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية ألمحت إلى أن لا نية للتصعيد في الوقت الحالي طالما رد حزب الله لم يتوسع.

في حين أكد حزب الله أن نتائج هجومه على الشمال الإسرائيلي والجولان السوري المحتل كانت ناجحة جداً، مضيفا أنه قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيلياً، وأطلق أكثر من 320 صاروخا من طراز كاتيوشا، بالإضافة إلى مسيرات.(العربية)

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