Advertisement

عربي-دولي

السرّ فؤاد شكر.. ماذا وراء مزاد الأرقام الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل؟

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1238801-638602026910927623.jpg
Doc-P-1238801-638602026910927623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "سكاي نيوز عربية":
حافل هذا اليوم بالأرقام الكبيرة، حزب الله قال إنه أطلق نحو إسرائيل من صواريخ الكاتيوشا 320، ومن المسيّرات الكثير والكثير، وان أهدافه كانت 11 ثكنة عسكرية، هذا عداك عن هدف دسم، أرجأ مسألة الكشف عنه إلى وقت لاحق.
Advertisement

إسرائيل أيضا دخلت في مزاد الأرقام الكبيرة، قال جيشها إنه حشد 100 طائرة حربية، وهاجمت هذه الطائرات المئة ضعف عددها من الأهداف في جنوب لبنان.

ثم تضمنت التصريحات الإسرائيلية جردة أرقام، بإنجازات ما يربو على 11 شهرا من القتال، آلاف منصات إطلاق الصواريخ، وزهاء 500 عنصر من حزب الله قنصتهم آلة الاغتيال الإسرائيلية، بمن فيهم من قادة الصف الأول وقادة ميدانيين.

السرّ.. فؤاد شكر
كيف يقرأ ما جرى في هذا اليوم المثقل بالأعداد، بمعزل عمّا تحمله من تهويل؟

الإجابة في فؤاد شكر، حزب الله أعلن من ضمن ما أعلن في سيل بياناته في هذا اليوم الطويل أنه أنجز مرحلة أولية من الرد على اغتيال رئيس أركانه الذي نفذه الموساد الإسرائيلي مساء الثلاثين من تموز الماضي في قلعته الحصينة، ضاحية بيروت الجنوبية، رافعا عن كاهله عبء الانتقام الصعب، وعناء إحراج الانتظار الطويل، خصوصا أمام قاعدته الشعبية التي تشكل ظهر المقاتلين وسندهم.


ولذلك جاءت الأرقام هائلة، بالتوازي مع فيض من بيانات أطلقها حزب الله رفقة الصواريخ، تكتنز أسطرها قدرا كبيرا من العبارات المتخمة بالشدة والبأس.

أراد حزب الله أن يوحي بأنه فعلا أنجز عملا ضخما يرقى لمستوى الردّ على اغتيال شكر أعلى رتبة في هيكليته العسكرية.

قد لا يبدو للمراقب أن الردّ متناظرٌ ومتساو، لكن هضمه سيكون أسهل إذا ما قورن بردّ طهران على اغتيال قاسم سليماني، أو بتأمّل ليلة النار التي استعرضتها في أبريل، ردّا على استهداف قنصليتها في دمشق، والتي أسفر عنها مقتل عدد من كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني، أبرزهم رضا زاهدي.


حرب حتمية
وبالمحصلة، يستمر الوضع في جبهة لبنان على حاله، يخوض حزب الله حرب إسناد، لم تسند حتى اللحظة أحدا في غزة.

بينما تواصل إسرائيل في المقابل قنص ما أمكنها من أهداف، لحين نضوج الظروف تحضيرا لحرب موسعة حتمية ستبادر إليها، لفرض مرادها بإبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني.

والظروف هنا هي الحصول على الموافقة الأميركية الصريحة بإطلاق شرارة هذه الحرب، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين، السياسيون منهم والعسكريون، كرروا في تصريحاتهم غير مرة، إن تل أبيب ستخوض حربها ضد حزب الله في لبنان، سواء أنير الضوء الأميركي الأخضر أمام جيشها، أم ظل منطفئا.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:25 | 2024-08-25
18:41 | 2024-08-25
18:19 | 2024-08-25
17:57 | 2024-08-25
17:20 | 2024-08-25
16:52 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24