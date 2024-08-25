مسؤول أميركي يعترف: ساعدنا إسرائيل في تعقب صواريخ حزب الله

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ساعدت الجيش الإسرائيلي في رصد وتعقب ما أطلقه حزب الله اللبناني فجر الأحد في اتجاه إسرائيل، من دون أن تتدخل في شكل مباشر.



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كما قال مسؤول أميركي لـ AlArabiya English "ساعدنا إسرائيل في تعقب صواريخ ومسيّرات حزب الله اليوم. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس إن "الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الوقائية لإسرائيل مساء أمس. قدمنا معلومات استخباراتية إضافة إلى عمليات رصد واستطلاع لتعقب الضربات التي مصدرها حزب الله اللبناني"، مضيفا أن مساعدة أميركية لمواجهة هذه الهجمات "لم تكن ضرورية".كما قال مسؤول أميركي لـ AlArabiya English "ساعدنا إسرائيل في تعقب صواريخ ومسيّرات حزب الله اليوم.