سوليفان: إدارة بايدن على إتّصال مستمرّ مع إسرائيل بشأن الوضع مع "حزب الله"

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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد، إن "الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهوداً في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقاً".وقال سوليفان أيضاً في مؤتمر صحفي، إن "إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع "حزب الله".