مفاوضات غزة فشلت مُجدداً.. هذه أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس

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كشف مصدران أمنيان مصريان، ليل أمس الأحد، ان المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تفلح في تحقيق تقدم.وأوضح المصدران وفق "رويترز"، أن إسرائيل وحماس لم توافقا على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.وفشلت جولات من المحادثات على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة، أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم حماس.وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي، إن واشنطن لا تزال تبذل جهودا "حثيثة" في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر، وأيضا مع الإسرائيليين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن.أما أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس فيمكن تلخيصها في:1. محور فيلادلفياتتضمن العقبات الرئيسية في المحادثات، الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، لكن الطرفين لم يقبلا أي منها.2. ممر نتساريميقسم هذا الممر قطاع غزة إلى نصفين حيث يمر عبر وسطه، وتتمركز فيه قوات إسرائيلية ترفض إسرائيل إخراجها منه.3. عدد المعتقلينأضافت المصادر أن إسرائيل أبدت أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، كما طالبت بخروجهم من غزة إذا تم إطلاق سراحهم.4. فحص الفلسطينيينقالت حماس إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة أخرى، منها فحص الفلسطينيين النازحين أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان، عندما يبدأ وقف إطلاق النار.وذكر القيادي في حماس أسامة حمدان، أمس الأحد: "لن نقبل الحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في الثاني من تموز الماضي، أو اشتراطات جديدة". (سكاي نيوز)