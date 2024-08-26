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عربي-دولي

قتيل وجريحان في سوريا... بالصور جسر مشاة سقط على سيارة!

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:41
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توفي شخص وأصيب اثنان آخران جراء سقوط جسر مشاة في منطقة السومرية في العاصمة السورية دمشق فوق سيارة.


وقال قائد فوج إطفاء دمشق، إن "سبب سقوط الجسر هو اصطدام سيارة بأسفل الجسر". (روسيا اليوم)
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