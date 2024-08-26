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عربي-دولي

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:44
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بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوترات في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين في العاصمة طهران، وفق بيان للخارجية القطرية، لم يحدد تفاصيل بشأن مدة الزيارة.
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وقال البيان إن الجانبين بحثا "آخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع، أن الوزيرين ناقشا "مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح أن الجانبين أكدا على "أهمية وضع حد لجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، بما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد".
وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".
(الأناضول)
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