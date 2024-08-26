ماكرون: اعتقال مؤسس تلغرام ليس سياسيا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قرار اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" في فرنسا بافل دوروف "ليس سياسيا".وكتب ماكرون على منصة "إكس": "تم اعتقال مدير "تلغرام" في فرنسا في إطار تحقيق مستمر. وهذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. والأمر متروك للقضاة ليتخذوا القرار في هذه القضية".وأضاف أنه يرى "الكثير من المعلومات الكاذبة عن فرنسا بعد اعتقال دوروف".وزعم أن "فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بحرية التعبير والتواصل والابتكار وريادة الأعمال".وتابع: "ضمان الامتثال للقانون يقع على عاتق المحاكم التي تتمتع بالاستقلال التام في دولة القانون، وعلى الشبكات الاجتماعية، كما في الحياة الواقعية، أن تُمارس الحريات ضمن الإطار الذي يحدده القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية".(روسيا اليوم)