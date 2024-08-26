مصر: لن نسمح بأي تواجد إسرائيلي في رفح وفيلادلفيا

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أكد مصدر مصري، الاثنين، أن القاهرة جددت رفضها لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو بمحور فيلادلفيا الحدوديان بين قطاع غزة ومصر.جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى"، مع استمرار المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بشأن التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، والتي استؤنفت في القاهرة الخميس.وأفاد المصدر ذاته، بأن "مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي (بالجانب الفلسطيني من) معبر رفح أو محور فيلادلفيا"، واللذين سيطرت عليهما إسرائيل في أيار الماضي.وأضاف المصدر، أن "مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، (حماس وإسرائيل) بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني"، في إشارة لاستمرار المفاوضات.وأشار إلى أن "الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسّق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية".