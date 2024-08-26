Advertisement

عربي-دولي

مصر: لن نسمح بأي تواجد إسرائيلي في رفح وفيلادلفيا

Lebanon 24
26-08-2024 | 12:24
A-
A+

Doc-P-1239279-638602968317809888.jpg
Doc-P-1239279-638602968317809888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مصدر مصري، الاثنين، أن القاهرة جددت رفضها لأي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو بمحور فيلادلفيا الحدوديان بين قطاع غزة ومصر.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته بـ"رفيع المستوى"، مع استمرار المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، بشأن التوصل لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، والتي استؤنفت في القاهرة الخميس.
Advertisement
وأفاد المصدر ذاته، بأن "مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي (بالجانب الفلسطيني من) معبر رفح أو محور فيلادلفيا"، واللذين سيطرت عليهما إسرائيل في أيار الماضي.
وأضاف المصدر، أن "مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، (حماس وإسرائيل) بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني"، في إشارة لاستمرار المفاوضات.
وأشار إلى أن "الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين، وينسّق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:07 | 2024-08-26
14:05 | 2024-08-26
13:47 | 2024-08-26
13:21 | 2024-08-26
13:20 | 2024-08-26
13:20 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24