27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عباس يلتقي العاهل السعودي غدا الثلاثاء في الرياض
Lebanon 24
26-08-2024
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الرئيس عباس "وصل إلى الرياض مساء اليوم".
Advertisement
وذكرت أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، الثلاثاء، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن جدول أعمال الرئيس عباس خلال زيارته للسعودية، ولا مدة الزيارة.
وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني على وقع حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة على قطاع غزة منذ للشهر الـ11 على التوالي، ومفاوضات متعثرة لوقف إطلاق النار.
وتعد الزيارة الثانية للرئيس عباس إلى السعودية خلال تلك الحرب، حيث سبق أن زار الرياض في أواخر نيسان الماضي، حيث بحث مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع في قطاع غزة. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
02:19 | 2024-08-26
26/08/2024 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها... ستترك لبنان وتنتقل إلى هذا البلد (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنتها... ستترك لبنان وتنتقل إلى هذا البلد (صور)
05:40 | 2024-08-26
26/08/2024 05:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مرتدية توربان على رأسها... باميلا الكيك تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)
Lebanon 24
ظهرت مرتدية توربان على رأسها... باميلا الكيك تفاجئ الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)
04:00 | 2024-08-26
26/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. دانييلا رحمة تخطف الأنظار بهذه الصورة
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. دانييلا رحمة تخطف الأنظار بهذه الصورة
02:35 | 2024-08-26
26/08/2024 02:35:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:53 | 2024-08-26
الإمارات: مؤسس تليغرام إماراتي ونتابع قضيته في فرنسا
17:55 | 2024-08-26
الجيش الإسرائيلي يحقّق في عملية اختطاف قرب نابلس
16:50 | 2024-08-26
الإمارات: نتابع عن كثب قضية مؤسس تليغرام المعتقل في فرنسا
16:35 | 2024-08-26
رؤساء بلديات بشمال إسرائيل يقاطعون حكومة نتنياهو
16:26 | 2024-08-26
عقب هجوم "حزب الله".. هل ستتراجع إيران عن "ردّها" ضد إسرائيل؟
16:03 | 2024-08-26
عطل الإنترنت والهواتف وأنظمة.. هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل الدولي
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 02:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24