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عباس يلتقي العاهل السعودي غدا الثلاثاء في الرياض

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:00
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بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الرئيس عباس "وصل إلى الرياض مساء اليوم".
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وذكرت أنه "من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، الثلاثاء، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى بشأن جدول أعمال الرئيس عباس خلال زيارته للسعودية، ولا مدة الزيارة.
وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني على وقع حرب إسرائيلية مدمرة متواصلة على قطاع غزة منذ للشهر الـ11 على التوالي، ومفاوضات متعثرة لوقف إطلاق النار.
وتعد الزيارة الثانية للرئيس عباس إلى السعودية خلال تلك الحرب، حيث سبق أن زار الرياض في أواخر نيسان الماضي، حيث بحث مع ولي العهد السعودي تطورات الأوضاع في قطاع غزة. (الاناضول)
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