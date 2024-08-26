لابيد: الحكومة لن تعيد الأمان للشمال مع قرب العام الدراسي

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تستطيع إعادة الأمان إلى مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان، مع اقتراب العام الدراسي الجديد.جاء ذلك في كلمة متلفزة نشرها لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل"، مساء الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس".وقال لابيد: "بقي أقل من أسبوع على بدء العام الدراسي، ولا يزال الشمال مهجورا".وأضاف: "هناك آلاف الطلاب وعشرات الآلاف من أولياء الأمور في الشمال لا يعرفون كيف سيبدأ العام الدراسي، ومن مسؤول عنهم ومن سيهتم بهم".وأكد أن "الحكومة التي تعيش حالة ذعر قامت بإخلاء الشمال، ولا تعرف كيف تقدم إجابات للمواطنين الإسرائيليين".وختم لابيد كلمته بالقول: "علينا إعادة السكان إلى الشمال، وعلينا إعادة الأمن إلى الشمال، لكن هذه الحكومة لن تعرف كيف تفعل ذلك". (الأناضول)