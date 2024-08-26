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عربي-دولي

السعودية تدين دعوة وزير في الاحتلال الإسرائيلي لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:05
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دانت السعودية تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، أكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم.
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وشددت المملكة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.
(سكاي نيوز)
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