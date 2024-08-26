تأهب جوي بأنحاء واسعة من أوكرانيا وسماع دوي انفجارات في كييف

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أعلنت كييف أنّ قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا حيث وُضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من هذا البلد في حالة تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجرا (01,00 بتوقيت غرينيتش) على تطبيق تلغرام إنّ "قاذفات من طراز Tu-95ms أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية، جنوب غربي روسيا. يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا"، مشيرة إلى أنّ مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.وأفاد شهود من رويترز ووسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في كييف في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تيلغرام "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية.. الجأوا لأماكن محمية".وأتى هذا التحذير غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة في جارتها، في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وضرب شبكة الطاقة المتضررة أصلاً من جراء الحرب.