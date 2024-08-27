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عربي-دولي

بينهم حالة خطرة.. تعرض 8 أشخاص للطعن في كرنفال نوتنغ هيل في لندن

Lebanon 24
27-08-2024 | 00:16
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قالت شرطة لندن إن 8 أشخاص تعرضوا للطعن خلال كرنفال نوتنغ هيل يومي الأحد والاثنين وهو أكبر مهرجان شوارع في أوروبا، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما أصيبت بجروح تهدد حياتها.
 
وحضر الكرنفال الذي اختتم فعالياته الاثنين، أكثر من مليون شخص، وهو احتفال بالثقافة الإفريقية الكاريبية يقام كل عام في شوارع حي نوتنغ هيل في غرب لندن. وتم تعيين حوالي 7000 ضابط شرطة للحدث.
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وقالت الشرطة إنها اعتقلت 320 شخصا منذ انطلاق المهرجان، بما في ذلك أشخاص تم احتجازهم بتهمة الاعتداء على عمال الطوارئ، وبتهمة حيازة أسلحة هجومية وبتهمة ارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الانتهاكات.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "جاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى كرنفال نوتنغ هيل للاستمتاع باحتفال رائع. ومن المؤسف أن أقلية جاءت لارتكاب الجريمة والانخراط في العنف". (روسيا اليوم) 
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