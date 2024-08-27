بالأرقام... كم بلغت خسائر الجيش الإسرائيليّ منذ بداية الحرب؟

أفادت قناة "كان" الإسرائيليّة أنّ "عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب تجاوز الـ700".

وأشار القناة الإسرائيليّة إلى أنّه "في الأسابيع الثلاثة الأولى أيّ من 7 إلى 26 تشرين الأول الماضي، سقط 326 قتيلاً من الجيش الإسرائيلي".

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ولفتت إلى أنّه "منذ بداية العملية البرية في 27 تشرين الأول الماضي سقط في قطاع غزة وحده 337 جندياً".

وقالت "كان" إنّه "من بين القتلى 468 هم ما بين جنود في الخدمة النظامية وضباط ورتباء في الخدمة الدائمة

وأوضحت أنّه "من بين القتلى أيضاً 233 من عناصر الاحتياط".

وتابعت "كان" أنّ "الجيش الإسرائيلي خسر في هذه الحرب 15 ضابطاً من المستوى الرفيع في الخدمة الدائمة والإحتياطيّة".

وقالت "من بين الألوية النظامية، فإنّ عدد القتلى الأعلى هو في لواء "غولاني" الذي خسر منذ بداية الحرب 83 عنصراً". (رصد لبنان 24)