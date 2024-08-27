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عربي-دولي

من لبنان وعدّة دول... كم لاجئا سوريا عاد إلى بلاده عام 2024؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 06:15
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كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال النصف الأول من العام الحالي قادمين من عدد من البلدان المجاورة.

ووفق المفوضية، عاد 27091 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من العام 2024، مقابل 20061 خلال الفترة الزمنية عينها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.
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وفي 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 37552، مقابل 50966 في 2022، و35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019. (روسيا اليوم)
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