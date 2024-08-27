بعد وفاة أكثر من 500 حج .. إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية مصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، يوم الثلاثاء، عن إلغاء تراخيص 36 شركة سياحية بناءً على توصيات خلية أزمة الحج، وذلك في إطار الإجراءات التصحيحية المتخذة بعد الحوادث التي شهدها موسم الحج هذا العام.

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وأكدت الوزارة أن إلغاء تراخيص هذه الشركات جاء نتيجة ثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة. وأكدت الوزارة أن إلغاء تراخيص هذه الشركات جاء نتيجة ثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.

وأضافت أن الشركات المذكورة قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك الحج عبر تأشيرات زيارة، والتي لا تتيح لحامليها أداء مناسك الحج، مما يشكل انتهاكاً للضوابط والإجراءات المتبعة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.



وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن السلطات السعودية قد أبلغت في حزيران الماضي عن وفاة ما لا يقل عن 1301 حاج، منهم 83% كانوا من غير المصرح لهم بالحج، حيث كانوا يتنقلون لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بدون مأوى أو راحة، وضمنهم عدد من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.



وفي ضوء هذه الأحداث، شكّلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لتطبيق إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة، وذلك بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري، وفقاً للمصادر الطبية والأمنية. (سكاي نيوز)